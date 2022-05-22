Росіяни обстріляли 45 населених пунктів Донбасу: сили ООС відбили 11 атак

Бійці Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 22 травня.

Уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Як повідомили у штабі ОСС, окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 116 цивільних об'єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарчі будівлі двох підприємств, сільгосптехніку та магазин.

У результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 8 отримали поранення. Дані щодо жертв та постраждалих на Луганщині уточнюються.

Протягом доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

6 танків

10 одиниць бойової броньованої техніки

6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами)

Також підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Також у штабі підбили підсумки тижня:

"За тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 84 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 43 танка, 20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 79 одиниць бойової броньованої техніки, 7 спеціальних броньованих автомобілів та 34 одиниці автомобільної техніки. Підрозділами ППО збито 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ зіткнулася з дефіцитом військової техніки, тому окупанти чекатимуть на український контрнаступ. За словами експерта Олексія Їжака, у Росії немає великих сил для наступу.

Українські бійці зламали плани окупантів із захоплення всієї Луганщини

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