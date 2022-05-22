Росія кинула всі військові сили на взяття Луганщини - Гайдай

Росія ніяк не може взяти повністю Луганську область, а тому вирішила кинули сюди усю живу силу та військову техніку.

Військові РФ намагаються прорвати лінію оборони області та знищують населені пункти із землею.

Про це розповів очільник області Сергій Гайдай в ефірі проєкту FREEDOM на одному з національних телеканалів.

"Це і "кадирівці", і з якогось Забайкалля солдати, звідусіль з Росії - все кинуто сюди. Це і "Панцирі", і "С-300", і "С-400". По Сєвєродонецьку росіяни вибрали тактику випаленої землі — все обстрілюється. "Градами" стріляють, мінометами, просто виїжджають танки та розбивають перші будинки — боєкомплект по будинку і їдуть далі", - сказав Гайдай.

Очільник Луганщини наголосив, що російські війська знищують обласний центр, обстріли йдуть без зупину. Сєвєродонецьк окупанти стирають "з лиця землі".

Нагадаємо, окупанти штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків: Збройні Сили України змусили їх відступити.

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