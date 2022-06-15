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Росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині: пошкоджено житлові будинки

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Росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині: пошкоджено житлові будинки

Фото: соцмережі

Російські окупанти 15 червня обстріляли Дніпропетровську область.

Загарбники "Ураганами" вдарили по містах Зеленодольську та Апостоловому Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"У Зеленодольську поцілили по житловим кварталам - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Дніпропетровську область 13 червня російські окупанти обстріляли з артилерії. Руйнувань зазнали цивільні об’єкти інфраструктури.

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