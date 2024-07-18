Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі - Deep State

Російські війська просунулися в селі Калинівка Часовоярської міської громади Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

Окрім Калинівки, як зазначається, ворог також отримав територіальні успіхи у районі села Карлівка Новогродівської міської громади Покровського району та у місті Залізне Торецької міської громади Бахмутського району.

Раніше стало відомо, що російські окупанти останнім часом активізувалися на Донбасі, зокрема в районі міста Торецьк. Окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного (на південний схід від Торецька).

Українські військові продовжують вести бої на околицях міста в Донецькій області, але безпосередньо в самому Торецьку російських окупантів немає.

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