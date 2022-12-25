Росіяни сповільнили наступ на Бахмут: в ISW розповіли чому

Російськi війська сповільнили наступ у районі Бахмута на Донеччині. Ймовiрно, окупанти будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

" Швидкість просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася останніми днями. Хоча занадто рано оцінювати, чи досяг кульмінації російський наступ із захоплення Бахмута ", - наголошують аналітики.

В ISW зазначають, що російські військові блогери визнали сповільнення наступу армії РФ навколо Бахмута та навколишніх населених пунктів сталося завдяки українським силам. Також стверджується, що ЗСУ відтіснили групи "вагнерівців" на позиції, які вони займали кілька днів тому.

" Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу ", - вважають аналітик.

Фото: ISW.

Наголошується, що обмежені особовий склад і кількість боєприпасів військових країни-агресорки не дозволить їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі.

Щобільше - невпинний і дороговартісний наступ агресорки Росії на Бахмут може також погіршити здатність Москви переслідувати довгострокові цілі на театрі воєнних дій на Донбасі.

Нагадаємо, британські розвідники повідомляли, що російська армія припинила наступальні операції. Хоч нестачу військових кадрів вдалося трохи скороти завдяки новим призовникам, але брак боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для наступальних операцій ворога.

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