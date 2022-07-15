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Росіяни вдруге за день обстріляли Краматорськ - ОВА

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Росіяни вдруге за день обстріляли Краматорськ - ОВА

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські війська вдарили ракетами по центру Краматорська Донецької області.

У п'ятницю, 15 липня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Краматорську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ракета влучила на Площу Миру. На місці удару утворилася вирва.

Зазначимо, що ворог вдруге за день вдарив по місту. Раніше про обстріли повідомляв мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, вранці 15 липня у Генштабі повідомили, що на Краматорському напрямку окупанти перегруповуються, аби відновити наступ у напрямку Сіверська. Загарбники обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки та завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

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