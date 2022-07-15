Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську (фото)

Російські війська 15 липня вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці ракетного удару працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.

Про це мер міста Олександра Гончаренка повідомив у Мережі, додавши фото з місця події.

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо – без жертв. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", – йдеться у короткому дописі.

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, вранці 15 липня у Генштабі повідомили, що на Краматорському напрямку окупанти перегруповуються, аби відновити наступу у напрямку Сіверська. Загарбники обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки та завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

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