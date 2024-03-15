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Росіяни завдали ракетого удару по Конотопу: що відомо

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Росіяни завдали ракетого удару по Конотопу: що відомо

Росіяни завдали ракетного удару по Конотопу / Фото: Associated Press

У Сумській ОВА повідомили, що на місці удару працюють рятувальні служби.

Ввечері, 15 березня, росіяни завдали ракетного удару по Сумщині.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп", - йдеться у повідомленні ОВА..

Повідомляється, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ракетного удару уточнюються.

У місцевих пабліках пишуть, що о 20:37 був вогняний спалах у небі, а потім пролунав сильний вибух.

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