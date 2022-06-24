Російська ППО на Луганщині спрацювала проти самої себе (відео)

Російська система протиповітряної оборони знищила саму себе.
Це сталося в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області.
Відео феєричного моменту очевидці оприлюднили в Мережі.
На ньому помітно, як після запуску ППО окупантів змінила свою траєкторію й уразила саму систему.
Нагадаємо, російські окупанти шукають нові способи, як втекти з війни, і пиячать від страху. Тепер загарбники йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїздять додому і на війну більше не повертаються, бо пишуть заяви на звільнення.
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