На Одещині посадовці підродляли документи, аби отримувати додаткові виплати

В Одеській області посадовицю сільської ради та колишнього керівника однієї з районних адміністрацій підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Зазначається, що у Подільському районі колишній керівник РДА протягом семи місяців 2017 року вносив неправдиві дані до офіційних документів. Робив він це метою привласнення чужого майна.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

Завдяки махінаціям чиновник нараховував собі додаткові виплати. Крім того, завдав державі збитків на 350 тисяч гривень.

Його дії кваліфікували за статтею "привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем". Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Окрім екскерівника районної державної адміністрації, поліцейські підозрюють головну бухгалтерку відділу освіти та культури однієї з сільських рад Березівського району. Слідство встановило, що протягом шести місяців 2021-говона підробляла службову документацію. Жінка робила це для того, аби їй надходила подвійна зарплата.

Їй оголосили підозру за двома статтями "службове підроблення" та "привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем". Їй загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, Одеса втратила понад два мільйони гривень через недбалість чиновника мерії. За даними слідства, підрядник під час ремонту фасаду та покрівлі навчального закладу в Суворівському районі міста задокументував неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт. Своєю чергою, чиновник прийняв сфальсифіковані документи, не перевіривши їх.

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