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Російські окупанти обстріляли перинатальний центр та приватний сектор у Краматорську

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Російські окупанти обстріляли перинатальний центр та приватний сектор у Краматорську

Фото: Олександр Гончаренко

За попередньою інформацією, минулося без жертв.

Російські окупанти у ніч проти 12 вересня знову обстріляли Краматорськ - під ворожий ракетний удар потрапили перинатальний центр і приватний сектор.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Краматорськ вночі знову був під вогнем. Росіяни били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру. За попередньою інформацією, без жертв", написав він.

Мер міста також опублікував фото наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
428
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