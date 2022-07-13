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Російські окупанти ракетами обстріляли Одещину: поцілили у свиноферму

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Російські окупанти ракетами обстріляли Одещину: поцілили у свиноферму

Скриншот із відео

У ніч проти 13 липня російські окупанти ракетами обстріляли свиноферму в Одеській області.

На щастя, ніхто з людей через ракетний обстріл не постраждав. Рятувальники ліквідували пожежу. 

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеської міської ради з посиланням на ОК "Південь". 

Окупанти випустили по свинофермі ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

"Пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції", - йдеться у повідомленні. 

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, Росія вдарила по Запоріжжю двома ракетами

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