Російські окупанти ракетами обстріляли Одещину: поцілили у свиноферму

У ніч проти 13 липня російські окупанти ракетами обстріляли свиноферму в Одеській області.
На щастя, ніхто з людей через ракетний обстріл не постраждав. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеської міської ради з посиланням на ОК "Південь".
Окупанти випустили по свинофермі ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря.
"Пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, Росія вдарила по Запоріжжю двома ракетами.
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