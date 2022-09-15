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Російські війська відчувають снарядний голод - Жданов

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Російські війська відчувають снарядний голод - Жданов

Те, чого ЗСУ домагалися, досягнуто.

Війська РФ мають проблеми, пов'язані з нестачею деяких видів боєприпасів, зокрема, для реактивних систем і артилерії.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Те, чого ми домагалися, ми й досягли. Російські війська починають зазнавати снарядного голоду. Без вогневого валу, без тактики випаленої землі російська армія успішні бойові дії не може. Наші збройні сили вже неодноразово перевірили на особистому досвіді", - зазначив експерт.

В результаті депутатів викликали до поліції, на кількох склали протоколи про "дискредитацію" армії. 

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Дата публікації
Перегляди
434
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