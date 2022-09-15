Российские войска испытывают снарядный голод - Жданов

Войска РФ испытывают проблемы, связанные с нехваткой некоторых видов боеприпасов, в частности, для реактивных систем и артиллерии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"То, чего мы добивались, мы и достигли. Российские войска начинают испытывать снарядный голод. Без огневого вала, без тактики выжженной земли российская армия успешные боевые действия не может. Наши вооруженные силы уже неоднократно проверили на личном опыте", — отметил эксперт.

В результате депутатов вызвали в полицию, на нескольких составили протоколы о "дискредитации" армии.

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