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Российские войска испытывают снарядный голод - Жданов

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Российские войска испытывают снарядный голод - Жданов

То, чего ВСУ добивались, достигнуто.

Войска РФ испытывают проблемы, связанные с нехваткой некоторых видов боеприпасов, в частности, для реактивных систем и артиллерии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"То, чего мы добивались, мы и достигли. Российские войска начинают испытывать снарядный голод. Без огневого вала, без тактики выжженной земли российская армия успешные боевые действия не может. Наши вооруженные силы уже неоднократно проверили на личном опыте", — отметил эксперт.

В результате депутатов вызвали в полицию, на нескольких составили протоколы о "дискредитации" армии.

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Дата публикации
Просмотры
219
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