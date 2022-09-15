Суд відклав розгляд справи Шарія щодо Зеленського: подробиці

Шарій, чию партію нещодавно вже заборонили у Верховному Суді, не згоден із рішенням РНБО, яке передувало указу про застосування санкцій

Касаційний адміністративний суд сьогодні, 15 вересня, відклав розгляд справи за позовом проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до президента України Володимира Зеленського. На судовому засіданні роглядалося питання щодо заборони діяльності партії ОПЗЖ.

Про це повідомив аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко.

"Шарій, чию партію нещодавно вже заборонили у Верховному Суді, не згоден із рішенням РНБО, яке передувало указу про застосування санкцій. Цим Указом Володимир Зеленський наклав персональні спеціальні економічні та інші санкції на ТОВ “Інформаційне агентство “Шарій.нет”, відносно самого Шарія та його дружини", — йдеться у повідомленні.

18 жовтня 2021 представник Шарія звернувся до Касаційного адміністративного суду із заявою до президента, в якій просить визнати протиправним та скасувати президентський указ. Підставами для скасування позивач вказує "відсутність у РНБО жодної компетенції щодо ухвалення рішень про введення санкцій та відсутність серед прав і обов’язків СБУ повноважень щодо підготовки та подання рекомендацій про застосування таких санкцій".

"Ще в жовтні минулого року суд у складі колегії, де суддею-доповідачем став Чиркін С.М., міг би розпочатися розгляд справи, але представник Шарія подав заяву про відвід цього судді з підстав виникнення сумнівів щодо його добросовісності, об`єктивності та неупередженості. Суд тоді визнав заяву необґрунтованою. Зрештою, провадження по справі відкрили лише за місяць і ухвалили рішення розглядати її за спрощеною процедурою. Наразі, за ініціативи президента, до розгляду справи залучено представників РНБО та СБУ. На яку дату відкладено засідання і з яких причин — не відомо", — повідомив Рух ЧЕСНО.

Нагадаємо, нещодавно Шарій "перевзувся" в суді Іспанії. Під час допиту пропагандист назвав себе "найбільшим патріотом України", а диктатора Путіна - злочинцем.