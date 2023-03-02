Що потрібно для пришвидшення контрнаступу ЗСУ: експерт пояснив

Налагодження логістики пришвидшить контрнаступ українських військових.

Про це у коментарі Spiegel повідомив головний консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - генерал-майор Віктор Назаров.

За його словами, перед контрнаступом потрібно змістовно підготуватися та дочекатися допомоги, яку нам раніше пообіцяли міжнародні партнери.

“Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть до України; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатньо боєприпасів. Кожен генерал має звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішено, наступ розпочнеться”, - наголосив Назаров.

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що російська армія ніде не буде чинити лютий спротив під час українського контрнаступу.

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