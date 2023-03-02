Что нужно для ускорения контрнаступления ВСУ: эксперт объяснил

Налаживание логистики ускорит контрнаступление украинских военных.

Об этом в комментарии Spiegel сообщил главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – генерал-майор Виктор Назаров.

По его словам, перед контрнаступлением нужно содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам раньше пообещали международные партнеры.

“Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточно боеприпасов. Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется”, — подчеркнул Назаров.

Напомним, что военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что российская армия нигде не будет оказывать яростное сопротивление во время украинского контрнаступления.

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