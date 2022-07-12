Щоденно з України намагаються виїхати понад 100 чоловіків - ДПСУ

При цьому служба не веде статистику щодо загальної кількості чоловіків, які намагаються покинути країну під час воєнного стану - якщо є підстави пропуску - випускає.

Державна прикордонна служба щоденно затримує понад 100 осіб, які намагаються виїхати під час воєнного стану, та підпадають під обмеження.

Про це повідомив прессекретар Андрій Демченко, передає УНН.

“Щодо кількості перетинаючих кордон чоловіків, видокремити не можна, бо ми таку статистику не ведемо. Ми керуємось нормами законодавства, і якщо є підстави пропуску - випускаємо”, - сказав Демченко.

Під час одного з брифінгів речник ДПСУ зазначив: щоденно у виїзді відмовляють понад 100 особам, інколи ця кількість може досягати і 200. Більша частина з них - чоловіки, які підпадають під обмеження пропуску через кордон внаслідок запровадження воєнного стану в Україні.

Ба більше, кожного дня затримуються і порушники українського законодавства, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Зокрема, на останньому брифінгу Демченко повідомив, що лише за 10 липня прикордонники відмовили у перетині кордону на виїзд 150 чоловікам.

Протягом вищевказаної дати також не випустили 45 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, як поза межами пунктів пропуску, так і використовуючи підроблені документі.

Нагадаємо, військовий облік для жінок стартує від 1 жовтня 2022 року. В умовах воєнного стану можна не чекати до жовтня, а стати на облік зараз. На облік можуть стати жінки молодші 60 років, не мають протипоказань через здоров'я та професія чи фах якої є у наказі Міноборони.

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