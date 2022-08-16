Серед російських окупантів стався розкол - ISW

В Інституті вивчення війни стверджують, що серед російських силах, які воюють в Україні, стався розкол.

За наявною інформацією ISW, "ополченці" з незаконної "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області. Крм того, бойовики скаржаться на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.

Про це йдеться у свіжому звіті американських аналітиків ISW.

У Мережі з'явилося відео, що підтверджує обурення "ополченців". На кадрах окупанти з "ЛНР" відмовляються воювати на території сусідньої Донеччини.

Росіянам не вдєаться вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, аби компенсувати нещодавні втрати.

"Подальший розкол в очолюваних росією силах також загрожує подальшим перешкоджанням ефективності російських військових зусиль", - йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики наголшують, що за минулу добу російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська, провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська, а також на північний схід і південний схід від Бахмута.

Окупанти продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька та здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

Нагадаємо, розпочалася 174 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти активізували наступ на Донеччині, а ЗСУ частково їм поступилися поблизу Новомихайлівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу на 16 серпня.

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