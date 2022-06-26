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Шойгу приїхав на тимчасово окуповані РФ території України - росЗМІ

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Шойгу приїхав на тимчасово окуповані РФ території України - росЗМІ

Фото: Associated Press

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповані росіянами території України.

У якому саме окупованому місті побував Шойгу - не повідомляється. 

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У Міноборони РФ стверджують, що Шойгу в неділю, 26 червня, відвідав командні пункти російських військових в Україні. 

Він проінспектував російське угруповання військ, задіяне у "спеціальній військовій операції" в Україні. На командних пунктах російських угруповань Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських збройних сил на основних операційних напрямках. 

Раніше стало відомо, що секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав до окупованого Херсона і заявив, що нібито "Росія тут назавжди".

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