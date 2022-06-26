ДТП на Волині: відбійник наскрізь прошив легковик

На автодорозі "Ковель – Ягодин" трапилася аварія за участі легковика. Авто в'їхало у відбійник, чоловіка довелося вирізати з понівеченого авто.

Що стало причиною ДТП - наразі невідомо.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Рятувальники повідомили, що травмованого водія затисло в уламках автомобіля. За допомогою механічного інструменту працівники ДСНС розрізали понівечені елементи машини та металевого відбійника.

Після звільнення водія передали медикам. Каретою "швидкої" чоловіка доправили до реанімації Ковельської лікарні.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження.

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