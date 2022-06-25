Машина перекинулася: у страшній ДТП на Вінниччині загинуло подружжя

Машина перекинулася: у страшній ДТП на Вінниччині загинуло подружжя

Двоє людей загинули внаслідок аварії у Тульчинському районі на Вінниччині.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина ДТП.

Про це повідомляють у поліції Вінницької області.

Водій автомобіля Peugeot, 45-річний житель селища Рудниця, не впорався з керуванням. Чоловік наїхав на насип вапняку, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

44-річна пасажирка, дружина водія, від отриманих травм загинула на місці події. Водій легковика помер під час надання медичної допомоги.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження.

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