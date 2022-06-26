У Черкасах пролунали вибухи

Російські окупанти випустили ракети по Черкаській області.
Голова Черкаської ОВА Олександр Скічко підтвердив інформацію про вибухи в Черкасах і закликав не публікувати "прильоти" по місту.
Наразі не повідомляється про жертв чи постраждалих, а також місце влучення ракети.
В ОДА повідомили наступне: "Маємо два вибухи в районі Черкас.
Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях!"
Нагадаємо, зранку, 26 червня, окупанти обстріляли українську столицю ракетами. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.
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