У Черкасах пролунали вибухи

Російські окупанти випустили ракети по Черкаській області.

Голова Черкаської ОВА Олександр Скічко підтвердив інформацію про вибухи в Черкасах і закликав не публікувати "прильоти" по місту.

Наразі не повідомляється про жертв чи постраждалих, а також місце влучення ракети.

В ОДА повідомили наступне: "Маємо два вибухи в районі Черкас.

Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях!"

Нагадаємо, зранку, 26 червня, окупанти обстріляли українську столицю ракетами. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

Під Одесою лунають вибухи та автоматні черги!

Читайте також: