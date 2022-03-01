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Голова Черкаської ОДА відзвітував про ситуацію в області

Голова Черкаської ОДА відзвітував про ситуацію в області

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Голова Черкаської ОДА відзвітував про ситуацію в області

Ситуація контрольована.

Вівторок, 1 березня, у Черкаській області був дуже напружений. Багато разів оголошували повітряну тривогу, але загалом ситуація контрольована.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Сьогодні провели нараду з ОТГ. Піднімали питання по ліках, продовольству і паливу. Всі проблеми записали. Значну частину вже вирішили". - сказав він.

Сьогодні в черговий раз займалися облаштуванням території для підготовки до зіткнення із противником. 

"Хочу вас запевнити - ми абсолютно впевнені, що ворог далі наближення до нашої Черкаської землі ніколи не пройде", - сказав радник Скічка генерал-майор Ігор Іванович Табурець.

За словами голови ОГА, в області є проблеми з блокпостами - невеликий дискомфорт при проходженні. Він попросив до цього відноситись із розумінням.

"Хочеться звернутися до всіх мешканців Черкаської області та до голів ОТГ. Будь-ласка, контролюйте це питання. Мають бути блокпости погоджені з районними військовими адміністраціями, а потім обласним штабом", - сказав Скічко.

Вони мають бути на карті і про них мають знати, у нічний час це велика небезпека, наголосив голова ОГА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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