Голова Черкаської ОДА відзвітував про ситуацію в області

Ситуація контрольована.

Вівторок, 1 березня, у Черкаській області був дуже напружений. Багато разів оголошували повітряну тривогу, але загалом ситуація контрольована.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Сьогодні провели нараду з ОТГ. Піднімали питання по ліках, продовольству і паливу. Всі проблеми записали. Значну частину вже вирішили". - сказав він.

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Сьогодні в черговий раз займалися облаштуванням території для підготовки до зіткнення із противником.

"Хочу вас запевнити - ми абсолютно впевнені, що ворог далі наближення до нашої Черкаської землі ніколи не пройде", - сказав радник Скічка генерал-майор Ігор Іванович Табурець.

За словами голови ОГА, в області є проблеми з блокпостами - невеликий дискомфорт при проходженні. Він попросив до цього відноситись із розумінням.

"Хочеться звернутися до всіх мешканців Черкаської області та до голів ОТГ. Будь-ласка, контролюйте це питання. Мають бути блокпости погоджені з районними військовими адміністраціями, а потім обласним штабом", - сказав Скічко.

Вони мають бути на карті і про них мають знати, у нічний час це велика небезпека, наголосив голова ОГА.