Глава Черкасской ОГА отчитался о ситуации в области

Ситуация контролируемая.

Вторник, 1 марта, в Черкасской области был очень напряженный. Много раз объявляли воздушную тревогу, но ситуация в целом контролируемая.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Сегодня провели совещание по ОТГ. Поднимали вопросы по лекарствам, продовольствию и топливу. Все проблемы записали. Значительную часть уже решили". – сказал он.

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Сегодня в очередной раз занимались обустройством территории для подготовки к столкновению с противником.

"Хочу вас заверить – мы абсолютно уверены, что враг дальше приближения к нашей Черкасской земле никогда не пройдет", – сказал советник Скичко генерал-майор Игорь Иванович Табурец.

По словам главы ОГА, в области есть проблемы с блокпостами – небольшой дискомфорт при прохождении. Он попросил к этому относиться с пониманием.

"Хочется обратиться ко всем жителям Черкасской области и к председателям ОТГ. Пожалуйста, контролируйте этот вопрос. Должны быть блокпосты согласованы с районными военными администрациями, а затем областным штабом", — сказал Скичко.

Они должны быть на карте и о них должны знать, в ночное время это большая опасность, подчеркнул глава ОГА.