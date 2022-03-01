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Глава Черкасской ОГА отчитался о ситуации в области

Глава Черкасской ОГА отчитался о ситуации в области

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Глава Черкасской ОГА отчитался о ситуации в области

Ситуация контролируемая.

Вторник, 1 марта, в Черкасской области был очень напряженный. Много раз объявляли воздушную тревогу, но ситуация в целом контролируемая.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Сегодня провели совещание по ОТГ. Поднимали вопросы по лекарствам, продовольствию и топливу. Все проблемы записали. Значительную часть уже решили". – сказал он.

Сегодня в очередной раз занимались обустройством территории для подготовки к столкновению с противником.

"Хочу вас заверить – мы абсолютно уверены, что враг дальше приближения к нашей Черкасской земле никогда не пройдет", – сказал советник Скичко генерал-майор Игорь Иванович Табурец.

По словам главы ОГА, в области есть проблемы с блокпостами – небольшой дискомфорт при прохождении. Он попросил к этому относиться с пониманием.

"Хочется обратиться ко всем жителям Черкасской области и к председателям ОТГ. Пожалуйста, контролируйте этот вопрос. Должны быть блокпосты согласованы с районными военными администрациями, а затем областным штабом", — сказал Скичко.

Они должны быть на карте и о них должны знать, в ночное время это большая опасность, подчеркнул глава ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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