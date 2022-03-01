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Елена Мозговая о новом посте Баскова: "Дырявый гандон"

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Елена Мозговая о новом посте Баскова: "Дырявый гандон"

facebook.com/olenamozgova

Продюсер оставила красноречивое сообщение.

Известная украинская продюсерша Елена Мозговая жестко ответила российскому певцу Николаю Баскову.

После того, как артист заявил, что "Россия не начинает воин, а их заканчивает", украинские звезды гневно отреагировали и "разнесли" Баскова в Сети.

1 марта исполнитель пожаловался, что в "мире началось обострение русофобии": "Посмотрите, как некоторых трясет, жаль даже, это же сколько комплексов".

Теперь не сдержалась от комментария Мозгова. Знаменитость оставила красноречивое сообщение в своем Facebook.

"Колька Баксов снова в эфир вышло. Ты, Колян, не патриот, ты обычный дырявый гандон. И да, мир действительно наступит, но для таких как ты, на горло", – написала она.

сколько баксов снова в эфир получилось ты колян не патриот, ты обычный дырявый гандон. и да, мир действительно наступит, но для таких как ты, на горло! ✌️

Опубликовано Olena Mozgova Вторник, 1 марта 2022 г.

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  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
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