Олена Мозгова про новий допис Баскова: "Дирявий гандон"

Продюсерка залишила промовистий допис.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова жорстко відповіла російському співаку Миколі Баскову.

Так, після того, як артист заявив, що "Росія не починає воїн, а їх закінчує", українські зірки гнівно відреагували та "рознесли" Баскова у Мережі.

1 березня виконавець пожалівся, що у "світі почалося загострення русофобії": "Подивіться, як деяких трясе, шкода навіть, це ж скільки комплексів".

Тепер не стрималася від коментаря Мозгова. Знаменитість залишила промовистий допис у своєму Facebook.

"Колька Баксов знову в ефір вийшло. Ти, Колян, не патріот, ти звичайний дирявий гандон. І так, мир дійсно наступить, але для таких як ти, на горло", – написала вона.

колька баксов знову в ефір вийшло ти колян не патріот, ти звичайний дирявий гандон. і так, мир дійсно наступить, але для таких як ти, на горло! ✌️ Опубліковано Olena Mozgova Вівторок, 1 березня 2022 р.

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