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Олена Мозгова про новий допис Баскова: "Дирявий гандон"

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Олена Мозгова про новий допис Баскова: "Дирявий гандон"

facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка залишила промовистий допис.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова жорстко відповіла російському співаку Миколі Баскову.

Так, після того, як артист заявив, що "Росія не починає воїн, а їх закінчує", українські зірки гнівно відреагували та "рознесли" Баскова у Мережі.

1 березня виконавець  пожалівся, що у "світі почалося загострення русофобії": "Подивіться, як деяких трясе, шкода навіть, це ж скільки комплексів".

Тепер не стрималася від коментаря Мозгова. Знаменитість залишила промовистий допис у своєму Facebook.

"Колька Баксов знову в ефір вийшло. Ти, Колян, не патріот, ти звичайний дирявий гандон. І так, мир дійсно наступить, але для таких як ти, на горло", – написала вона.

колька баксов знову в ефір вийшло ти колян не патріот, ти звичайний дирявий гандон. і так, мир дійсно наступить, але для таких як ти, на горло! ✌️

Опубліковано Olena Mozgova Вівторок, 1 березня 2022 р.

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  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
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