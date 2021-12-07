Ситуація на Донбасі: бойовики гатять у всіх напрямках

Ситуація на Донбасі: бойовики гатять у всіх напрямках

Доба минула без втрат.

Упродовж минулої доби, 6 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

В бік Катеринівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Шумів противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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