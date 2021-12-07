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Ситуация на Донбассе: боевики бьют по всем направлениям

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Ситуация на Донбассе: боевики бьют по всем направлениям

pressjfo.news

Сутки прошли без потерь.

За прошедшие сутки, 6 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, враг стрелял:

  • В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
  • В сторону Катериновки русские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
  • Недалеко от Шумов противник произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
  • По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий ворога нет.

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