Ситуация на Донбассе: боевики бьют по всем направлениям

Сутки прошли без потерь.
За прошедшие сутки, 6 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, враг стрелял:
- В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
- В сторону Катериновки русские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- Недалеко от Шумов противник произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
- По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий ворога нет.