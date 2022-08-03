Ситуація в Пісках: хто контролює населений пункт

Втримали ми Піски, чи ні, на сьогодні досі не з'ясовано.

У Пісках росіяни піднакопичили сили і вогневим валом винесли українські війська з позицій. Хто не відступив - той загинув. За таким принципом воювала армія ворога.

Про це у розмові з ведучою каналу "1+1" Наталією Мосейчук сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Втримали ми Піски, чи ні, на сьогодні досі не з'ясовано. Зауважу, що у ранковому зведенні Генштабу населеного пункту Піски взагалі немає. Вчора був. Напередодні ситуація була критична у плані утримання населеного пункту Піски", - сказав Жданов.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти викрали теплохід для переправлення через Дніпро.

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