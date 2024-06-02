Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку.

Втрати Росії у війні в Україні за добу становлять 1080 окупантів. ЗСУ також знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 509 860 (+1080) осіб ліквідовано

танків - 7765 (+25)

бойових броньованих машин - 14 980 (+33)

артилерійських систем - 13 233 (+49)

РСЗВ - 1089 (+1)

засоби ППО - 821 (+6)

літаків - 357

гелікоптерів - 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 699 (+82)

крилатих ракет - 2268 (+38)

кораблів/катерів - 27

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 18 092 (+86)

спеціальної техніки - 2195 (+14)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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