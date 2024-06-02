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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Окупанти зазнають втрат щодня / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку.

Втрати Росії у війні в Україні за добу становлять 1080 окупантів. ЗСУ також знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 509 860 (+1080) осіб ліквідовано
  • танків - 7765 (+25) 
  • бойових броньованих машин - 14 980 (+33) 
  • артилерійських систем - 13 233 (+49) 
  • РСЗВ - 1089 (+1) 
  • засоби ППО - 821 (+6) 
  • літаків - 357 
  • гелікоптерів - 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 699 (+82) 
  • крилатих ракет - 2268 (+38) 
  • кораблів/катерів - 27 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 092 (+86) 
  • спеціальної техніки - 2195 (+14) 

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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