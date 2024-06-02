Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втрачають як живу силу, так і техніку.
Втрати Росії у війні в Україні за добу становлять 1080 окупантів. ЗСУ також знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 509 860 (+1080) осіб ліквідовано
- танків - 7765 (+25)
- бойових броньованих машин - 14 980 (+33)
- артилерійських систем - 13 233 (+49)
- РСЗВ - 1089 (+1)
- засоби ППО - 821 (+6)
- літаків - 357
- гелікоптерів - 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 699 (+82)
- крилатих ракет - 2268 (+38)
- кораблів/катерів - 27
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 092 (+86)
- спеціальної техніки - 2195 (+14)
Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.
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