Скільки росіян знищено за добу: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 18 жовтня склали 675 800 осіб. Протягом минулої доби ліквіідовано ще 1530 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 675 800 (+1530) осіб

танків ‒ 9027 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51)

артилерійських систем – 19533 (+23)

РСЗВ – 1232

засоби ППО ‒ 978

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48)

крилаті ракети ‒ 2620

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93)

спеціальна техніка ‒ 3448 (+2)

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли там деяких тактичних успіхів. Однак, поки це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль.

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