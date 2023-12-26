"Спланована операція": Ігнат прокоментував удар по кораблю "Новочеркаськ"

У Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації ПС.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами", - зазначив він.
Ігнат також додав, що на "Новочеркаську", ймовірно був потужний боєкомплект.
"Який саме він був – може оголосять пізніше. Але робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер "Москва", - резюмував речник Повітряних сил.
Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня ЗСУ атакували великий десантний корабель ЧФ "Новочеркаськ" у Феодосії. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну "бавовну" у Криму (фото, відео).
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