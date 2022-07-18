Терміни "спецоперації" незмінні: Пєсков вкотре цинічно збрехав про війну в Україні

Речник очільника Кремля Путіна Дмитро Пєсков вкотре цинічно збрехав, що російська армія цілиться та б’є лише по військовим об’єктам.

Дмитро Пєсков, не змінюючи пропагандистської риторики, знову збрехав. На цей раз він висловився про обстріли з боку окупантів мирних українських міст. Прессекретар Путіна виключає удари по цивільних об’єкта інфраструктури.

Про це він розповів в інтерв’ю держтелерадіо Ірану, цитує "ТАСС".

За словами Пєскова, який продовжує цинічно брехати всьому світу про “спецоперацію” в Україні, армія РФ начебто не обстрілює цивільні об’єкти інфраструктури.

“Російські військові в ході спецоперації працюють дуже акуратно, за винятком будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі, чого не можна сказати про українських військових”, - цитає Пєскова пропагандистське російське видання “ТАСС”.

Також речник Путіна вважає, що “спецоперація завершиться після досягнення її цілей, але чітких часових рамок немає”.

Зазначимо, що в супереч словам Пєскова є конкретні факти обстрілу росіянами цивільної інфраструктури Вінниці, Кременчука, Миколаєва, Дніпра та Часового Яру на Донеччіні. Внаслідок ворожих обстрілів загинули десятки українців, багато людей потрапило в лікарні.

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