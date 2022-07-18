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Росіяни розбомбили елеватор із зерном та школу на Дніпропетровщині

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Росіяни розбомбили елеватор із зерном та школу на Дніпропетровщині

Фото: Associated Press

Російські окупанти 18 липня вдарила по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Росіяни з ракет поцілили у елеватор. У результаті зруйновані склади з понад п’ятьма тисячами тонн зерна.  

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені  фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. 

Також є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців. Попередньо, під час атаки люди не постраждали. 

"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Жодних військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - написав він.

Нагадаємо, російські військові в ніч проти 18 липня кілька разів ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Як повідомлялося, окупанти завдали удари по Краматорську.

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