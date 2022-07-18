Росіяни розбомбили елеватор із зерном та школу на Дніпропетровщині

Росіяни з ракет поцілили у елеватор. У результаті зруйновані склади з понад п’ятьма тисячами тонн зерна.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон.

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Також є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців. Попередньо, під час атаки люди не постраждали.

"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Жодних військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - написав він.

Нагадаємо, російські військові в ніч проти 18 липня кілька разів ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Як повідомлялося, окупанти завдали удари по Краматорську.

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