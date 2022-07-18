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Російські окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі

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Російські окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі

Фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли Торецьк, є загиблі.

У понеділок, 18 липня, від самого ранку місто Торецьк Донецької області зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряду зруйнована двоповерхова будівля, де перебували люди. 

Як повідомляє ДСНС, під час проведення пошуково-рятувальних робіт було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, одна з яких померла в лікарні. 

Зазначається, що станом на 08 годин 20 хвилин пошукові роботи завершено. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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