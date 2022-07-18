Чи отримували вже росіяни українські візи: в ДПСУ розповіли

Жоден громадянин Росіської Федерації ще не отримував української візи. Утім, 10 охочих росіян вже подали документи на виготовлення дозволу на в'їзд до України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"За наявною в мене інформацією, жоден громадянин РФ ще не отримав візу. В перший тиждень взагалі не було заяв на отримання візи. Як повідомляло МЗС минулого тижня, впродовж другого тижня дії візового режиму лише близько 10 громадян РФ подали документи", – сказав він.

Він додав, що більшість із поданих заявок були на отримання короткострокових віз, лише чотири – довгострокових.

За його словами, охочі отримати візу проходять перевірку, що триває від 10 днів.

"Але до громадян Російської Федерації прикуто більше уваги, оскільки вони – громадяни країни-агресора, перевірка триватиме довше", – зазначив він.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Росії. Уряд скасував дію міжурядової угоди ще 1997 року про безвізовий режим. Тож, щоб приїхати до України, росіяни мають отримати візу. Від початку вторгнення українське посольство та консульства в Росії не працюють - зробити це можна через компанію-міжнародного оператора, яка має представництва у 8 російських містах.

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