Пиво, шуби та труси: російський "ГАЗ" відродить відомі бренди

Втім, відродження знаменитих моделей авто не обговорюється — під цими брендами випускатимуть широкий список споживчих товарів.

Про це повідомляє сайт Autonews.

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"Ми бачимо великий інтерес шанувальників марки до сувенірів із символікою "ГАЗ", тому плануємо найближчим часом запустити продаж сувенірної продукції. Всі охочі зможуть придбати її на маркетплейсах, на виставках, де ми демонструємо сучасні розробки в автомобільної техніки Горьковського автозаводу, в музеї історії "ГАЗ" у Нижньому Новгороді", — заявили в пресслужбі підприємства.

Перелік продукції з логотипами "ГАЗ" або зображення "Волги" і "Чайки" дуже широкий.

Серед іншого - килимки для миші, мачете, гайкові ключі, календарі, канцелярське приладдя, посуд, подушки, гамаки, годинники, запальнички. Вказані навіть труси, шуби, пиво, горщики для квітів та качалки для тіста.

Після того, як з Росії пішли сотні відомих брендів і компаній, росіяни намагаються запустити власне виробництво. Не так давно стало відомо, що тепер росіяни питимуть "Комі Колу", напевно, нічим не гіршу за оригінальний напій. А вироблятимуть її аж у Сиктивкарі.

А мер Москви Сергій Собянін абсолютно серйозно заявив, що влада має намір відновити виробництво легкових машин під історичним брендом "Москвич". Однак найцікавіше, що у майбутньому в Москві будуть виробляти електромобілі.

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