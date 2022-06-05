"Тихо. Без анонсу": із Лисичанська евакуювали 66 людей, серед них – діти

До Лисичанська також вдалося доставити гуманітарний вантаж.
У неділю із Лисичанська Луганської області вдалося вивезти 66 людей, серед них – шестеро дітей.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе – 66 людей вже в безпеці", - наголосив він.
Гайдай також закликав місцевих, які все ще не виїхали із Лисичанська, залишатися в укриттях, адже обстріли міста окупантами не вщухають.
Нагадаємо, ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян.
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