Трамп назвав умови надання допомоги Україні

Республіканці у США готові підтримати додаткову допомогу Україні у розв'язаній Росією війні. Однак, вона має буде надана у формі кредиту.

Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп, повідомляє The Hill.

"Ми розглядаємо це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка", - сказав Трамп.

Важливим також, за словами Трампа, є той факт, що Європа повинна зробити крок вперед, і дати гроші.

"Вони повинні вирівнятися. Якщо вони не вирівняються, я буду дуже засмучений, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", - додав Трамп.

Нагадаємо, 7 квітня видання Washington Post опублікувало матеріал про план Трампа щодо припинення війни в Україні. Так, у приватних розмовах колишній президент США висловив думку, що міг би покласти край війні РФ в Україні через тиск саме на українську сторону, аби та відмовилася від частини своїх територій. Водночас низка експертів із зовнішньої політики зазначили, що така ідея винагородить президента Росії Володимира Путіна та сприяє силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

Представники оточення Трампа не прокоментували зміст статті WP, заявивши, що будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неперевірених джерел, "які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться".

Ще 19 січня Володимир Зеленський в інтерв’ю Channel 4 звернувся до колишнього керівника Білого дому Дональд Трампа з закликом приїхати до України, якщо той знає, як зупинити війну за 24 години. Дональд Трамп заявив, що йому було б "не доцільно" відвідувати Україну під час передвиборчих перегонів у США.

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