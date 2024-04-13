Трамп назвал условия предоставления помощи Украине

Республиканцы в США готовы поддержать дополнительную помощь Украине в развязанной Россией войне. Однако она должна будет предоставлена в форме кредита.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает The Hill.

"Мы рассматриваем это и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка", — сказал Трамп.

Важным также, по словам Трампа, тот факт, что Европа должна сделать шаг вперед, и дать деньги.

"Они должны выровняться. Если они не выровняются, я буду очень расстроен, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы", – добавил Трамп.

Напомним, 7 апреля издание Washington Post опубликовало материал о плане Трампа по прекращению войны в Украине. Так, в частных разговорах бывший президент США высказал мнение, что мог бы положить конец войне РФ в Украине из-за давления именно на украинскую сторону, чтобы отказалась от части своих территорий. В то же время, ряд экспертов по внешней политике отметили, что такая идея вознаградит президента России Владимира Путина и способствует силовому нарушению международно признанных границ.

Представители окружения Трампа не прокомментировали содержание статьи WP, заявив, что какие-либо предположения относительно плана президента Трампа исходят из непроверенных источников, "не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет".

Еще 19 января Владимир Зеленский в интервью Channel 4 обратился к бывшему руководителю Белого дома Дональду Трампу с призывом приехать в Украину, если тот знает, как остановить войну за 24 часа. Дональд Трамп заявил, что ему было бы "не целесообразно" посещать Украину во время предвыборной гонки в США.

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