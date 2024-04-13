Когда закон о мобилизации вступит в силу – объяснение Вениславского

Президент Владимир Зеленский может не подписать законопроект и вернуть его в парламент, если он противоречит Конституции.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал, что закон о мобилизации начнет действовать на следующий день после его подписания президентом Украины.

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

"Президент, я думаю, точно подпишет законопроект. Как я уже сказал, практически все законодательные поправки утверждались конституционным большинством. Сам закон был принят с достаточным количеством голосов. Тем более что позиция президента была озвучена неоднократно. Я думаю, что никаких оснований не подписывать этот законопроект нет", — отметил он.

Вениславский добавил, что президент может не подписать законопроект и вернуть его в парламент, если он противоречит Конституции. Однако, по его словам, Комитет пытался максимально полно учесть все требования Конституции.

"Я думаю, что это (подписание закона – ред.) должно произойти в очень краткосрочной перспективе. Некоторые наши политические оппоненты заявляли, что они будут регистрировать постановление о запрете подписания и направления президенту из-за того, что не были учтены как раз вопросы освобождения с военной службы. Если это произойдет, то сначала необходимо отклонить эти постановления, потом подписать председателю Верховной Рады и направить на подпись президенту. Поэтому здесь сроки сложно назвать, но я думаю, что это будет очень краткосрочная перспектива, то есть это максимум неделя, 10 дней, – и закон будет подписан", - резюмировал Федор Вениславский.

Верховная Рада 11 апреля одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении.

Напомним, Вениславский объяснил, считается ли врученной повестка, брошенная в почтовый ящик.

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