Тривають перемовини щодо евакуації 60 осіб з "Азовсталі" - Верещук

Україна станом на 14 травня веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі" в Маріуполі. Це важкопоранені та медики.

Про це "Суспільному" повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

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