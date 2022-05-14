Тривають перемовини щодо евакуації 60 осіб з "Азовсталі" - Верещук

Україна станом на 14 травня веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі" в Маріуполі. Це важкопоранені та медики.
Про це "Суспільному" повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.
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