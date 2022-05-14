Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тривають перемовини щодо евакуації 60 осіб з "Азовсталі" - Верещук

Дата публікації
Перегляди
1575
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тривають перемовини щодо евакуації 60 осіб з "Азовсталі" - Верещук

Фото: Офіс Президента України

Україна станом на 14 травня веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі" в Маріуполі. Це важкопоранені та медики.

Про це "Суспільному" повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

Читайте також:

Наступна публікація