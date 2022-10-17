У Білій Церкві місцеві жителі чули звуки вибухів

Офіційної інформації про вибухи поки немає.

У понеділок, 17 жовтня, жителі Білої Церкви на Київщині чули звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві в соціальних мережах.

Мешканці міста повідомили, що під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Наразі офіційної інформації немає.

За попередніми даними, росіяни знову атакують Київську область іранськими дронами. Жителів Київщини закликають перебувати в укриттях.

Обстріли України 17 жовтня

Російські вбивці 17 жовтня іранськими дронами атакували центр Києва. Вони повністю зруйнували житловий будинок. На місці події загинуло 4 людей.

Також окупанти ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

17 жовтня терористи РФ ракетами обстріляли Вінницьку область. Вони поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

Очільник МВС Денис Монастирський вважає, що Росія планувала 17 жовтня перевершити масштаби своїх обстрілів, які сталися 10 жовтня. Тоді росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру та обстріляли центр Києва.

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