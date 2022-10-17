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У Тернопільській області повідомляють про звуки вибухів

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У Тернопільській області повідомляють про звуки вибухів

Фото: Associated Press

Мешканцям області рекомендовано перебувати в укриттях.

Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. За попередніми даними, працюють сили протиповітряної оборони.

"Не знімайте та не викладайте в мережу роботу ППО. Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ", - поінформував мер Тернополя Сергій Надал.

Ситуація в Україні

Сьогодні, 17 жовтня, пообіді було знову оголошено масштабну повітряну тривогу в Україні. Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги і залишатися в укриттях.

Під час цієї повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. Також вибухи пролунали і у Вінницькій області.

Всі ракети, які летіли на Київ після 13-ї години, збили сили ППО.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
4804
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