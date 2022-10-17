Захворів у полоні: окупанти досі тримають мера Херсона Колихаєва

Мер тимчасово окупованого Херсона перебуває у полоні окупантів.
У найближчому оточенні мера Херсона Ігоря Колихаєва категорично спростували те, що він звільнений з полону російських окупантів.
Про це кореспонденту ТСН.ua повідомили джерела.
Деякі ЗМІ сьогодні, 17 жовтня, повідомили, що російські окупанти відпустили з полону Колихаєва. Він нібито вже виїхав з тимчасово захопленого військами РФ міста.
"Він досі перебуває в Херсоні, в одиночній камері. Інформація про його звільнення та виїзд до Криму - це фейк", - повідомили нам джерела в місцевій владі Херсонської області.
Крім того, за інформацією джерел, Колихаєв захворів у полоні.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань теж не підтверджує і не спростовує звільнення Колихаєва.
"Мені відомо, що близько місяця тому з полону був звільнений помічник Ігора Колихаєва, якого називають його правою рукою та охоронцем. Стосовно самого міського голови, то поки не можу ні підтвердити, ні спростувати його звільнення", - сказав він.
Що відомо про викрадення Колихаєва
Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його в автобус і відвезли в невідомому напрямку.
Російські військовослужбовці затримали Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Про це у своєму Facebook повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.
"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли", — продовжила радниця мера й додала, що Ігоря Колихаєва затримали через його небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
Ляшевська також зазначила, що кількома днями раніше міський голова Херсона отримав листа від "новопризначеного" гауляйтера, в якому він пропонував обговорити майбутню "організацію взаємодії". Колихаєв відмовився приходити на зустріч, і у відповідь йому пригрозили арештом.
Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.
Як відомо, Ігор Колихаєв незважаючи на окупацію, продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.
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