Захворів у полоні: окупанти досі тримають мера Херсона Колихаєва

У найближчому оточенні мера Херсона Ігоря Колихаєва категорично спростували те, що він звільнений з полону російських окупантів.

Про це кореспонденту ТСН.ua повідомили джерела.

Деякі ЗМІ сьогодні, 17 жовтня, повідомили, що російські окупанти відпустили з полону Колихаєва. Він нібито вже виїхав з тимчасово захопленого військами РФ міста.

"Він досі перебуває в Херсоні, в одиночній камері. Інформація про його звільнення та виїзд до Криму - це фейк", - повідомили нам джерела в місцевій владі Херсонської області.

Крім того, за інформацією джерел, Колихаєв захворів у полоні.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань теж не підтверджує і не спростовує звільнення Колихаєва.

"Мені відомо, що близько місяця тому з полону був звільнений помічник Ігора Колихаєва, якого називають його правою рукою та охоронцем. Стосовно самого міського голови, то поки не можу ні підтвердити, ні спростувати його звільнення", - сказав він.

Що відомо про викрадення Колихаєва

Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його в автобус і відвезли в невідомому напрямку.

Російські військовослужбовці затримали Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Про це у своєму Facebook повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли", — продовжила радниця мера й додала, що Ігоря Колихаєва затримали через його небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Ляшевська також зазначила, що кількома днями раніше міський голова Херсона отримав листа від "новопризначеного" гауляйтера, в якому він пропонував обговорити майбутню "організацію взаємодії". Колихаєв відмовився приходити на зустріч, і у відповідь йому пригрозили арештом.

Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.

Як відомо, Ігор Колихаєв незважаючи на окупацію, продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.

Викрадення у Херсоні: озброєні росгвардійці затримали мера Ігоря Колихаєва

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