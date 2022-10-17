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В Тернопольской области сообщают о звуках взрывов

Дата публикации
Просмотры
4385
Время на прочтение
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В Тернопольской области сообщают о звуках взрывов

Фото: Associated Press

Жителям области рекомендовано находиться в укрытии.

Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Тернопольской области раздались взрывы. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.

"Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО. Враг мониторит информационное пространство. Верим в ВСУ", — проинформировал мэр Тернополя Сергей Надал.

Ситуация в Украине

Сегодня, 17 октября, после обеда была вновь объявлена масштабная воздушная тревога в Украине. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Во время этой воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались взрывы. Также взрывы прогремели и в Винницкой области.

Все ракеты, летевшие на Киев после 13:00, сбили силы ПВО.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
4385
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