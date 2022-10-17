В Белой Церкви местные жители слышали звуки взрывов

Официальной информации о взрывах пока нет.

В понедельник, 17 октября, жители Белой Церкви Киевской области слышали звуки взрывов.

Об этом сообщают местные в социальных сетях.

Жители города сообщили, что при воздушной тревоге слышали звуки взрывов. Пока официальной информации нет.

По предварительным данным, россияне снова атакуют Киевскую область иранскими дронами. Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях.

Обстрелы Украины 17 октября

Российские убийцы 17 октября иранскими дронами атаковали центр Киева. Они полностью разрушили жилой дом. На месте происшествия погибли 4 человека.

Также оккупанты ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.

17 октября террористы РФ ракетами обстреляли Винницкую область. Они попали по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что Россия планировала 17 октября превзойти масштабы своих обстрелов, произошедших 10 октября. Тогда россияне повредили энергетическую инфраструктуру и обстреляли центр Киева.

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