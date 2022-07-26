У Білорусі здійнялися в небо три винищувачі

Поки що більше схоже на тренувальні польоти, зазначають очевидці.
У Білорусі ввечері 26 липня здійнялися в небо три винищувачі.
Про це повідомляє Telegrame-канал "Беларускі гаюн":
- 22:01 Барановичі, зліт 1-го винищувача;
- 22:05 Барановичі, зліт 2-го винищувача;
- 22:06 Барановичі, зліт 3-го винищувача.
"Один у небі над аеродромом, два інші полетіли у бік південного сходу. Поки що більше схоже на тренувальні польоти, незважаючи на те, що злетіла частина з повними БК. Вдень уже був схожий зліт винищувача з БК, що кружляв над Слуцьком. Інформація доповнюватиметься", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, два ворожих безпілотники, знищених на Волині, прилетіли з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку
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