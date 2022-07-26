У Білорусі здійнялися в небо три винищувачі

Поки що більше схоже на тренувальні польоти, зазначають очевидці.

У Білорусі ввечері 26 липня здійнялися в небо три винищувачі.

Про це повідомляє Telegrame-канал "Беларускі гаюн":

22:01 Барановичі, зліт 1-го винищувача;

22:05 Барановичі, зліт 2-го винищувача;

22:06 Барановичі, зліт 3-го винищувача.

"Один у небі над аеродромом, два інші полетіли у бік південного сходу. Поки що більше схоже на тренувальні польоти, незважаючи на те, що злетіла частина з повними БК. Вдень уже був схожий зліт винищувача з БК, що кружляв над Слуцьком. Інформація доповнюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два ворожих безпілотники, знищених на Волині, прилетіли з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку

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