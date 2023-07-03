У британській розвідці вказали, скільки українців покинули домівки через вторгнення РФ

На сьогодні понад 6,3 мільйона українців залишаються біженцями.

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України понад чверть громад були змушені залишити свої домівки.

Про це Міністерство оборони Великої Британії інформує у Twitter.

У розвідці зазначають, що влада України 29 червня повідомила, що від липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуйовано 139 тисяч громадян.

Зазначається, що йдеться лише про частину набагато ширшої кризи переміщення в Україні. За даними ООН, на сьогодні понад 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

"При довоєнному населенні в 44 мільйони людей чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Додамо, що за даними опитування, більшість українських біженців у Польщі, які були змушені покинути Україну через агресію Росії, планують повернутися додому.

На сьогодні в Польщі працевлаштовані 78% українських біженців.

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